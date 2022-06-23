У Донецькій області сьогодні окупанти вбили шістьох мирних жителів

Також у четвер на частині Донбасу були поранені п’ять осіб.

У четвер, 23 червня, російські окупанти вбили шістьох мирних жителів Донецької області.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

«За 23 червня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: трьох — у Пришибі, двох — в Авдіївці та одного — у Часовому Ярі. Ще п’ять людей сьогодні дістали поранення», — зазначив він. // УНІАН