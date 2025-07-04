У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)

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Для підтримки мешканців, які постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю, у двох районах Києва розгорнули спеціальні штаби, де можна отримати матеріальну допомогу та консультації щодо відновлення житла.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

Святошинський район

  • Заклад дошкільної освіти № 547, вул. Академіка Корольова, 8-А.

Солом’янський район

  • Середня загальноосвітня школа № 22, просп. Відрадний, 36-В.
  • Гімназія-інтернат № 13, вул. Новопольова, 106-Б.

У цих штабах постраждалі мешканці можуть:

  • Подати заяву на одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам».
  • Звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла.
  • Подати заяву на щомісячну допомогу у розмірі 20 000 грн до відновлення житла, але не більше ніж на 1 рік.
  • Отримати консультації щодо програми єВідновлення.
  • Дізнатися актуальну інформацію про хід відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

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