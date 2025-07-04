У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)
Для підтримки мешканців, які постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю, у двох районах Києва розгорнули спеціальні штаби, де можна отримати матеріальну допомогу та консультації щодо відновлення житла.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.
Святошинський район
- Заклад дошкільної освіти № 547, вул. Академіка Корольова, 8-А.
Солом’янський район
- Середня загальноосвітня школа № 22, просп. Відрадний, 36-В.
- Гімназія-інтернат № 13, вул. Новопольова, 106-Б.
У цих штабах постраждалі мешканці можуть:
- Подати заяву на одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам».
- Звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла.
- Подати заяву на щомісячну допомогу у розмірі 20 000 грн до відновлення житла, але не більше ніж на 1 рік.
- Отримати консультації щодо програми єВідновлення.
- Дізнатися актуальну інформацію про хід відновлювальних робіт.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.Tweet