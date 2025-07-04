У двох районах Києва облаштовано штаби допомоги постраждалим від атаки 4 липня (адреси)

Для підтримки мешканців, які постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю, у двох районах Києва розгорнули спеціальні штаби, де можна отримати матеріальну допомогу та консультації щодо відновлення житла.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

Штаби працюють за адресами:

Святошинський район

Заклад дошкільної освіти № 547, вул. Академіка Корольова, 8-А.

Солом’янський район

Середня загальноосвітня школа № 22, просп. Відрадний, 36-В.

Гімназія-інтернат № 13, вул. Новопольова, 106-Б.

У цих штабах постраждалі мешканці можуть:

Подати заяву на одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла.

Подати заяву на щомісячну допомогу у розмірі 20 000 грн до відновлення житла, але не більше ніж на 1 рік.

Отримати консультації щодо програми єВідновлення.

Дізнатися актуальну інформацію про хід відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.