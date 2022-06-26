В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки (відео)

У Херсоні та області активно діють українські партизани, які регулярно показують окупантам, що незабаром ЗСУ змусять втекти або просто знищать.

У тимчасово окупованій російськими військами Каховці Херсонської області підірвано автомобіль місцевої колаборантки Ірини Махньової.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Після приходу противника жінка перейшла на бік окупантів і при російській «адміністрації» займається питаннями «освіти та культури».

Російські ЗМІ пишуть, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину. // УНІАН