В результаті обстрілів у Попасній обвалився будинок, троє людей загинули під завалами

Люди ховалися від обстрілів у підвалі, який завалило.

У Попасній на Луганщині в результаті обстрілу російських окупантів обвалився багатоквартирний будинок, троє людей загинули.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило», — зазначив він.

За словами Гайдая, в результаті удару багатоповерхівка зайнялася.

«Рятувальникам вдалося загасити полум’я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила», — додав голова ОВА. // УНІАН