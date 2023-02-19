На Харківщині через російські обстріли загинули цивільні громадяни

Cлідчі документують злочини російських військових.

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстріли міст та селищ прикордонних районів. Серед місцевих жителів є загиблі та постраждалі.

Упродовж 18 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів. Ворог вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах в селах Стрілеча, Вовчанські Хутори, смт Дворічна, Ківшарівка, містах Куп’янськ, Вовчанськ та інших населених пунктах.

Вдень у смт Ківшарівка через обстріли отримали поранення двоє місцевих мешканців – 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні.

Ворог гатив по селищу з РСЗВ «Ураган». Уламки снарядів пошкодили багатоквартирний будинок та будівлю закладу освіти.

росіяни також накрили мінометним вогнем село Вовчанські Хутори. Окупанти поцілили у приватний будинок, загинув 55-річний чоловік. Внаслідок обстрілу частково зруйновано щонайменше 3 домоволодіння.

У Куп’янську через обстріли виникли пожежі, горіли гаражі та автомобілі.

В смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Поліція Харківської області