У двох селах під Бучею знайшли ще 9 поховань убитих рашистами українців (відео)

Також виявляють ворожі протитанкові міни та нерозірвані боєприпаси.

На Київщині у двох селах Бучанського району знайдено ще 9 захоронень вбитих окупантами людей.

Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

В повідомленні сказано, що поліція Київщини продовжує відпрацьовувати звільнену територію Бучанського району та виявляти тіла загиблих від рук окупантів місцевих мешканців.

«У дворах місцевих жителів правоохоронці знайшли поховання убитих окупантами людей. В Андріівці виявлено 6 захоронень, а в Липівці — 3. Після огляду тіл та фіксації військових злочинів трупи загиблих будуть доставлені до патанатомічних відділень області», — повідомляє поліція.

Також зазначається, що під час відпрацювання села Андріївка у Макарівській громаді правоохоронці перевірили 317 будинків, де виявили близько двох десятків ящиків з ворожими протитанковими мінами та нерозірвані боєприпаси на території 15 господарств.

В поліції зазначають, що в селі Липівка поліцейські перевірили 231 будинок. В цьому селі виявили 30 протитанкових мін, 10 з яких після виклику саперів було зірвано на місці.

Поліція Київщини продовжує вести роботи із зачищення та розмінування території бойових дій, оглядати тіла загиблих та фіксувати воєнні злочини загарбника. // УНІАН