У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Так, втрати окупантів за минулу добу склали:
- особового складу — 266,
- танків — 18,
- ББМ — 60,
- артилерійських систем — 2,
- РСЗВ — 2,
- засоби ППО — 2,
- літаків — 0,
- вертольотів — 0,
- автомобільної техніки — 32.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
- особового складу — понад 12 тисяч осіб,
- танків — 353,
- бойових броньованих машин — 1165,
- артилерійських систем — 125,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) — 58,
- засоби ППО — 31,
- літаків — 57,
- вертольотів — 83,
- автомобільної техніки — 558,
- легкі швидкісні катери — 3,
- цистерн з ПММ — 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 7.
Війна Росії проти України триває 16-й день.