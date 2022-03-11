У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу

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У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу

Фото: російські війська втратили понад 12 тисяч осіб за 15 днів війни (Getty Images)

Так, втрати окупантів за минулу добу склали:

  • особового складу — 266,
  • танків — 18,
  • ББМ — 60,
  • артилерійських систем — 2,
  • РСЗВ — 2,
  • засоби ППО — 2,
  • літаків — 0,
  • вертольотів — 0,
  • автомобільної техніки — 32.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — понад 12 тисяч осіб,
  • танків — 353,
  • бойових броньованих машин — 1165,
  • артилерійських систем — 125,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) — 58,
  • засоби ППО — 31,
  • літаків — 57,
  • вертольотів — 83,
  • автомобільної техніки — 558,
  • легкі швидкісні катери — 3,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 7.

Війна Росії проти України триває 16-й день.

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