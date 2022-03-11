У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, втрати окупантів за минулу добу склали: особового складу — 266,

танків — 18,

ББМ — 60,

артилерійських систем — 2,

РСЗВ — 2,

засоби ППО — 2,

літаків — 0,

вертольотів — 0,

автомобільної техніки — 32. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали: особового складу — понад 12 тисяч осіб,

танків — 353,

бойових броньованих машин — 1165,

артилерійських систем — 125,

РСЗВ (реактивна система залпового вогню) — 58,

засоби ППО — 31,

літаків — 57,

вертольотів — 83,

автомобільної техніки — 558,

легкі швидкісні катери — 3,

цистерн з ПММ — 60,

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 7.