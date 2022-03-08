У Генштабі ЗСУ вказали на ознаки підготовки Білорусі до вторгнення в Україну

Деякі підрозділи РБ переведені у вищі ступені бойової готовності.

Зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Facebook.

Зазначається, що здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО Збройних сил Білорусі. Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр.

«Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ», — йдеться у повідомленні.

Раніше 8 березня у білоруському місті Гомель був помічений ешелон з російською технікою на одній із залізничних станцій. // УНІАН