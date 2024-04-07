У Гуляйполі через російський обстріл загинули троє цивільних

У Гуляйполі Запорізької області троє цивільних людей загинули внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив вранці 7 квітня голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни обстріляли з «Градів» прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей. Два чоловіки і жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні», – написав Федоров у телеграмі.

За його даними, минулої доби російські військові завдали 483 удари по вісьмох населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого був поранений 54-річний чоловік, є руйнування житлових будинків і об’єктів інфраструктури. // Радіо Свобода