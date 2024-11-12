У ГУР назвали фейком заяву ФСБ про «зрив операції» з викрадення російського гелікоптера
У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали черговою інформаційно-психологічною операцією заяву спецслужб РФ, нібито їм вдалося зірвати операцію з викрадення гелікоптера Мі-8.
Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Укрінформ.
“Дана інформація ФСБ РФ є не більше ніч чергове ІПСО російських спецслужб і неправдивою заявою російської пропаганди”, — зазначив він.
За словами Юсова, це призводить до депресивних настроїв, алкоголізму та спроб суїциду серед льотного складу російської військової авіації.
“А також збільшує кількість охочих не виконувати подібних наказів й виходити на контакт, зокрема, з українськими спецслужбами. Ми не приховуємо, що така робота ведеться, і є успішні приклади. Частина з них відома, інша частина не є публічною, не буду розголошувати. Але така робота продовжується, і це змушує ворога вдаватись до таких інформаційних вкидів та фейків”, — підкреслив представник ГУР МО.
Він нагадав, що вихід з цієї ситуації для російських пілотів та інших військовослужбовців, є й це, за його словами, програма “Хочу жить”, яка дає змогу безпечно здатися в полон та не ставати воєнними злочинцями.
“Далі ми все гарантуємо згідно з чинним законодавством та міжнародним правом. В тому числі й грошову винагороду. Для всіх інших — це доля покарання, або знищення їх українськими Силами безпеки і оборони”, — додав Юсов.
Як повідомлялося, 11 листопада у ФСБ РФ заявили, буцімто їм вдалося “припинити операцію” ГУР МО “з викрадення гелікоптера радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1”. Зокрема, нібито українська спецслужба намагалася завербувати російського військового пілота з метою викрадення повітряного судна та перегону його на контрольовану Україною територію.Tweet