У ГУР назвали фейком заяву ФСБ про «зрив операції» з викрадення російського гелікоптера

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали черговою інформаційно-психологічною операцією заяву спецслужб РФ, нібито їм вдалося зірвати операцію з викрадення гелікоптера Мі-8.

Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Укрінформ.

“Дана інформація ФСБ РФ є не більше ніч чергове ІПСО російських спецслужб і неправдивою заявою російської пропаганди”, — зазначив він.

Юсов зауважив, що ця інформація від ФСБ передусім спрямована на військовослужбовців та льотний склад російського війська: “Це продовження залякування своєї ж армії щодо можливих контактів з українськими спецслужбами, зокрема з розвідкою. І це наслідок того, що серед російських пілотів спостерігаються все більше ознак деморалізації, адже на багатьох льотчиків ВКС РФ впливає те, що їм віддають злочинні накази. Їхніми цілями командування обирає цивільну інфраструктуру, а жертвами їхніх ударів стають цивільні люди”.

За словами Юсова, це призводить до депресивних настроїв, алкоголізму та спроб суїциду серед льотного складу російської військової авіації.

“А також збільшує кількість охочих не виконувати подібних наказів й виходити на контакт, зокрема, з українськими спецслужбами. Ми не приховуємо, що така робота ведеться, і є успішні приклади. Частина з них відома, інша частина не є публічною, не буду розголошувати. Але така робота продовжується, і це змушує ворога вдаватись до таких інформаційних вкидів та фейків”, — підкреслив представник ГУР МО.

Він нагадав, що вихід з цієї ситуації для російських пілотів та інших військовослужбовців, є й це, за його словами, програма “Хочу жить”, яка дає змогу безпечно здатися в полон та не ставати воєнними злочинцями.

“Далі ми все гарантуємо згідно з чинним законодавством та міжнародним правом. В тому числі й грошову винагороду. Для всіх інших — це доля покарання, або знищення їх українськими Силами безпеки і оборони”, — додав Юсов.

Як повідомлялося, 11 листопада у ФСБ РФ заявили, буцімто їм вдалося “припинити операцію” ГУР МО “з викрадення гелікоптера радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1”. Зокрема, нібито українська спецслужба намагалася завербувати російського військового пілота з метою викрадення повітряного судна та перегону його на контрольовану Україною територію.