У Харкові спіймали ДРГ на чолі з відомим сепаратистом «Топазом»

Відомий сепаратист знову вирішив опинитися у в’язниці.

У Харкові правоохоронці та звичайні городяни продовжують виявляти диверсійні розвідувальні групи.

Сьогодні у складі однієї з них попався «відомий» з часів Майдану сепаратист «Топаз». Про це повідомляють у Мережі.

Харків’янин Ігнат Кромський був одним з керівників охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

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Пізніше на мітингу біля харківської міськради він відкрито агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків. Його було заарештовано, а потім суд присудив йому 8 років ув’язнення за посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто.

Під час дебатів прокурор просив призначити більш суворе покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна. 28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд міста Харкова ухвалив рішення про негайне звільнення з-під варти антимайданівця Iгната Кромського. У самому суді пояснили, що було розглянуто клопотання адвоката про перегляд строків тримання Кромського під вартою у відповідності з «законом Савченко», і суд врахував доводи захисту й ухвалив рішення про його негайне звільнення».

Кромський таки на шлях виправлення не став і тепер відповідатиме перед законом. // ТСН