Єврокомісія призупиняє допомогу Палестині після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль і заяваляє про підтримку України

Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку для Палестини після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комісара з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівера Варгеї .

“Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути бізнесу як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 млн євро”, – написав він.

До того ж, Єврокомісія негайно призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Вона також переглядає всі проєкти та оцінює весь бюджетний портфель. Тим часом нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені до “подальшого повідомлення”.

“Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз”, – додав Варгеї.

Зазначимо, що Євросоюз проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ 10 жовтня через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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Підтримка України з боку Європейського союзу не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі 9 жовтня.