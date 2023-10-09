Єврокомісія призупиняє допомогу Палестині після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль і заяваляє про підтримку України
Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку для Палестини після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комісара з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівера Варгеї.
“Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути бізнесу як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 млн євро”, – написав він.
До того ж, Єврокомісія негайно призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Вона також переглядає всі проєкти та оцінює весь бюджетний портфель. Тим часом нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені до “подальшого повідомлення”.
“Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз”, – додав Варгеї.
Зазначимо, що Євросоюз проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ 10 жовтня через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.
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Підтримка України з боку Європейського союзу не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.
Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі 9 жовтня.
Представник ЄК наголосив, що на допомогу ЄС Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ “ніщо і в жодному разі не вплине”.
“У цьому не може бути жодного сумніву”, – зазначив Мамер.
Також він звернув увагу, що у своїй заяві у суботу, 7 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн “ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії”.
Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано додав, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі, та “якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті”.
За його словами, РФ неодмінно намагається використати для своєї кампанії проти України “все, що відбувається у міжнародній сфері”.
“Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України”, – додав Стано.