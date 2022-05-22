У Харкові знайшли вбитим відомого фотокореспондента

Щодня стає відомо про нові жертви серед мирних людей, яких жорстоко вбивають окупанти. Днями знайшли тіло фотографа й оператора Ігоря Гуденка, автора надважливого відео розстрілу протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року.

Він загинув від російського снаряда у Харкові, коли знімав злочини російських окупантів на Північній Салтівці.

Про це повідомили у «Адвокатській дорадчій групі»:

«24 лютого 2022 року в перші години війни Ігор на велосипеді з Салтівки поїхав на харківську окружну дорогу знімати війну. В цей день у себе на сторінці ФБ він виклав фото, а згодом і відео підбитої техніки. Зв’язок з ним обірвався 25.02.2022 р. Три місяці Ігоря вважали таким, що зник безвісти. Його шукали рідні, друзі, знайомі, колеги, сподіваючись, що він живий. Але кілька днів тому, його тіло знайшли в одному з будинків, обстріляних російськими окупантами на Північній Салтівці.

Нагадаємо, що Ігор Гуденко зняв одне із найважливіших відео, на якому зафіксовано розстріл протестувальників на вул. Інститутській 20.02.2014 року, і яке є важливим доказом в судовому процесі, що добігає фіналу. Смерть Ігоря — це велика втрата для України. Він багато зробив для документування важливих, історичних для України подій».

До 2014 року 56-річний Ігор Гуденко працював в одному з українських видань, на момент повномасштабного вторгнення був членом НСЖУ. // Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»