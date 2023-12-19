В ООН зафіксували 142 випадки страт цивільних українців росіянами

Росія не дозволила місії доступу до жодного зі своїх місць утримання військополонених.

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія “значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і об’єктів в Україні” від наслідків своїх ударів.

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Виступаючи в Раді з прав людини в Женеві, Тюрк наголосив, що моніторинг його офісу вказав на грубі порушення міжнародного права і воєнні злочини, насамперед з боку сил Російської Федерації.

“Серед них 142 випадки страт цивільних осіб від лютого 2022 року на території, контрольованій збройними силами РФ або окупованій Росією. На окупованій території ми задокументували широко поширені тортури і жорстоке поводження із затриманими, включаючи сексуальне насильство, а також велику кількість насильницьких зникнень”, – зазначив Тюрк.

Він також повідомив, що станом на 4 грудня його офіс зафіксував і підтвердив понад 10 000 смертей серед цивільного населення внаслідок конфлікту з лютого 2022 року, включаючи понад 560 дітей. Було підтверджено, що ще 18 500 цивільних осіб зазнали поранення, багато з них у тяжкому стані.

“Справжні втрати, ймовірно, значно вищі”, – наголосив Тюрк.

Він також додав, що з1 серпня по 30 листопада цього року його місія задокументувала 2440 убитих і поранених цивільних “від вибухової зброї широкого радіусу дії, такої як артилерійські снаряди і ракети; касетні боєприпаси; і ракети, а також так звані баражуючі боєприпаси”.

Більшість цих мирних жителів були вбиті в районах Донеччини, Харківщини, Херсонщини і Запорізької області поблизу лінії фронту. Серед них була непропорційна кількість людей похилого віку, які не бажають або не можуть переселитися в більш безпечне місце.

Задокументовані значні втрати внаслідок ракетних ударів Росії по цілях у густонаселених житлових районах, часто далеко від лінії фронту. Одним із прикладів в ООН назвали ракетні обстріли Києва минулого тижня, в результаті яких було поранено понад 50 людей і пошкоджено кілька житлових будинків.

Окремо Тюрк торкнувся теми затримань українців окупантами.

“На територіях, окупованих Російською Федерацією, включно з Кримом, ми задокументували випадки свавільних затримань і насильницьких зникнень місцевих чиновників, журналістів, активістів громадянського суспільства й інших цивільних осіб. Серед них – численні кримськотатарські активісти”, – зазначив Тюрк.

За його словами, Росія не дозволила його місії отримати доступ до жодного зі своїх місць несвободи на цих територіях

Офіс Тюрка також не має доступу до українських військовополонених, інтернованих РФ на окуповані території.

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