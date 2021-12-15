Вимагали ₴2000 за безперешкодне користування квартирою – поліцейських судитимуть за корупцію

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно слідчого та оперуповноваженого одного із райвідділів поліції на Одещині, обвинувачених у корупції (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, що слідчий здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зникнення 81-річної мешканки Ізмаїлу. Під час слідства правоохоронці встановили, що місцевий мешканець придбав квартиру зниклої, яка до цього вже була декілька разів перепродана, де і проживає зі своєю родиною.

Поліцейські вимагали в останнього власника нерухомості 2000 доларів США хабара за безперешкодне користування квартирою.

Гроші чоловік мав «сплатити», щоб його квартиру не арештували та не виселили родину з маленькою дитиною.

Наразі поліцейські звільнені з правоохоронних органів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

!За цей злочин Законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури