У Херсоні HIMARS «дістав» відомого російського пропагандиста

Відомого російського пропагандиста Олега Клокова було ліквідовано на переправі в Херсоні.

Про це повідомляють росЗМІ, передає “Дніпро Оперативний”.

Клоков перебував на переправі через Дніпро, коли ЗСУ вдарили по ній із систем залпового вогню HIMARS. Сталося це в ніч проти п’ятниці, 21 жовтня. Його мікроавтобус посікло осколками. Загинули щонайменше двоє співробітників російського телебачення.

За словами українського блогера Дениса Казанцева, Клоков перебував у Херсоні, щоб займатися місцевим телеканалом “Таврія”, який був створений для російської пропаганди в окупованому місті. Раніше він працював у “Москва 24”, Russia Today, на Першому каналі та в уряді Москви.