У Херсоні мати і донька загинули від обстрілу росіян

У Херсоні у суботу, 15 квітня, двоє жінок загинули внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що жертвами російського обстрілу стали мати і донька, повідомили у Херсонській ОВА.

“Після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста. Ворожі снаряди поціли в територію біля освітнього закладу. Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки”, – йдеться у повідомленні. // LB.ua