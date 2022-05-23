У Херсоні окупанти викрали українську блогерку (відео)

В тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники затримали українську волонтерку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ірина Горобцова розповідала підписникам в Instagram про життя в окупації, висвітлювала настрої мешканців міста та допомагала людям.

Жінку викрали з квартири ще 13 травня, з того часу вона не виходила на зв’язок. Її родичі просять надати історії розголосу, щоб Ірину змогли витягти з полону.

За їх словами, вікна будинку активістки виходять на Чорнобаївку. Рашисти звинувачують її тому, що вона нібито корегувала вогонь по аеродрому. // УНІАН