У Херсоні російські окупанти жорстоко розігнали мітинг проти окупантів: є постраждалі

Жителі Херсону вийшли на акцію протесту проти окупантів та проведення фейкового референдуму. Російські військові застосували газові та світлошумові гранати проти беззбройних людей, внаслідок чого є постраждалі.

Відповідне відео оприлюднили учасники акції в Facebook.

«27 квітня… йшли люди на акцію, почалося «світлошумове шоу»… так живе окупований Херсон», — йдеться в коментарі до відео.

Відзначається, що жителі міста вийшли на акцію проти «референдуму» і щоб показати, що Херсон – це Україна. У свою чергу російські окупанти закидали мітингувальників газовими та світлошумовими гранатами.

В результаті жорстокого розгону акції протесту постраждали чотири людини. Так, у 70-річної жінки розрив легені та опіки грудини, у двох чоловіків хімічні опіки очей та носоглотки, а у 50-річного чоловіка відкритий перелом ноги. Двом постраждалим надали медичну допомогу на місці, а інших госпіталізували.

«Референдум» у Херсоні — що відомо

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести «референдум» про створення так званої «Херсонської Народної Республіки». Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв’язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення «референдуму» в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що «не знають нічого «про підготовлюваний в місті «референдум».

У свою чергу жителі міста чітко заявили, що Херсон — це Україна і вони проти окупаційної влади. У зв’язку з цим вони анонсували акцію протесту у день планованого «референдуму». // УНІАН