У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, загинули двоє людей

Травми, несумісні з життям, дістали 58-річна жінка та 62-річний водій “швидкої”, який їхав у справах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Близько 16:30 російські війська атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей – 58-річна жінка та 62-річний водій «швидкої», який їхав у справах”, – написав він у Telegram.

Росія регулярно атакує деокуповану частину Херсонщини дронами, скидаючи боєприпаси з безпілотників на людей.

За даними місії ООН, у січні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 139 цивільних – 38 людей загинули внаслідок атак з використанням безпілотників, які скидали вибухівку на приватні автівки або громадський транспорт. // LB.ua