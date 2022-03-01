Внаслідок обстрілу Херсона снаряди потрапили у два дев’ятиповерхові житлові будинки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«1 березня о 10:53 у Херсоні внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждало 4 особи», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу.
Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниці техніки.