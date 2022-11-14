У Херсоні затримали перевдягненого російського окупанта

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Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися «місцевим».

Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил рф.

Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та Нацполіція проводять на деокупованій території.

Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

Служба безпеки України

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