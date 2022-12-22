У Каховці партизани підірвали гауляйтера Любимівки Андрія Штепу, більш відомого серед місцевих під прізвиськом «Шнира»,

На окупованій Херсонщині у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого російські загарбники призначили гауляйтером села Любимівка Каховського району. Внаслідок вибуху Штепа, більш відомий серед місцевих під прізвиськом «Шнира», був ліквідований, зазначає Центр журналістських розслідувань .

Про це повідомила окупаційна “адміністрація Херсонської області”, яка обвинуватила в організації вибуху українських партизанів.

“Сьогодні українські терористи вчинили замах на голову села Любимівка Каховського муніципального округу, внаслідок якого він загинув. Адміністрація Херсонської області із сумом повідомляє, що сьогодні внаслідок підриву автомобіля трагічно загинув щирий патріот рідного краю Андрій Миколайович Штепа”, – йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео палаючого автомобіля Штепи, яке розійшлося по соцмережам.

Як повідомляв ЦЖР, 18 липня в будівлі Любимівської селищної ради Каховського району Херсонської області відбулась «інавгурація» місцевого гауляйтера. «Керувати» громадою російські окупанти призначили Андрія Штепу з сусідньої Василівки, більш відомого серед місцевих під прізвиськом «Шнира», а також тим, що він торгує самогонкою і звик витрачати гроші на наркотики.

Штепа народився він в Росії, а приїхав до Каховки разом із батьками вже підлітком. Останні 15 років проживав у Василівці і завжди був в опозиції до селищного голови Сергія Коновалова. Балотувався на посаду сільського голови у Василівці ще коли там діяла своя сільська рада, але безуспішно.