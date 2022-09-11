У кількох областях України немає світла після російських обстрілів

З’являються також повідомлення про проблеми з водопостачанням.

Ввечері в неділю, 11 вересня, по всій України оголошено повітряну тривогу. Після повідомлень про вибухи у кількох областях немає світла або спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Як повідомила Деркачівська міська рада (Харківшина), окупанти вдарили по об’єктам критичної інфраструктури.

“Шановні громадяни! На даний момент територія громади повністю знеструмлена у зв’язку з тим, що окупанти вдарили по об’єктам критичної інфраструктури! Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вже працює над вирішенням цього питання!”, – йдеться в повідомленні.

Тим часом на Сумщині, як сповістив голова ОВА Дмитро Живицький, по всій області впала напруга у електромережі.

“Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження! Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардування у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об’єктам енергозабезпечення в Україні”, – зазначив він.

Крім цього, надходять повідомлення у соцмережах про знеструмлення населених пунктів в Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Одеській областях. З’являються також повідомлення про проблеми з водопостачанням.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, не повідомляючи про причини проблеми, сповістив: “Світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області ситуація повністю контрольована. Усі служби працюють згідно визначених завдань. // УНІАН