В “Слузі народу” трохи озвіріли від вояжу свого депутата Колі Тищенко на пляжі Таіланду під прикриттям зустрічі з громадою, хочуть повиганяти звідусиль
В парламентській фракції партії “Слуга народу” хочуть повиганяти свого депутата Колю “Котлету” Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга Народу» та виключити його зі складу фракції.
Сьогодні з’явилась інформація, що “Слуга народу” Микола Тищенко організовує у Таїланді “зустріч із представниками української громади”. Про це повідомили в українському посольстві цієї країни.
На днях президент заборонив чиновникам і депутатам виїжджати за кордон, якщо це не службове відрядження. Тищенко вірішив що й ця витівка зійде йому з рук, як і попередні “зашквари” з наплючанням на карантин, та вояжі під час війни по країнам ЄС, теж нібито для зустрічей з громадами.
Але схоже що терпіння навіть самих “слуг” лопається. Голова фракції “слуг” у ВР Давід Арахамія вже анононсував декоративні кари:
“Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.
Тому готуємо ряд кадрових рішень:
1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга Народу».
2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції.
3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії «Слуга Народу».
Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що.
Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни.”
Перший варіант туризму, через який їдуть до Таїланду, звичайно ж – пляжний відпочинок на березі моря. Основні пляжні курорти Таїланду – Паттайя, а також красиві острови Пхукет і Ко Чанг.Tweet