Кому війна, а кому – «зустріч із громадою» в… Таїланді

“Слуга народу” Микола Тищенко організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві.

Зустріч анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

“Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд”, – йдеться у повідомленні.

Депутат матиме зустріч із українцями в Таїланді у одному зі готелів.