Гид покупателя: критерии выбора кожаной сумки для мужчины

Мужчины носят в сумках кошельки, телефоны, документы, ключи. Если этот аксессуар подобрать грамотно, он станет прекрасным дополнением стильного образа, и придаст ему завершенный вид. Какими же бывают кожаные сумки мужские через плечо, как их выбрать по стилю, моделям, размерам, рассказывают специалисты компании Bagrepublic.

Разнообразие мужских сумок

Среди мужчин спросом пользуются модели сумок через плечо, характеризующиеся длинным и широким ремнем. Изготавливаются они обычно из кожи или замши. Ремень делается регулируемым и с плечевой накладкой, чтобы увеличить комфорт эксплуатации аксессуара. Что касается форм, то популярностью пользуются квадратные, прямоугольные или полукруглые модели темно-синего, коричневого, бордового, серого или черного цветов.

По типу застежек они делятся на модели:

с верхней стяжкой;

на молнии;

с рамочным замком;

с ремешком или застежкой на магните.

Кожа для пошива качественной мужской сумки выбирается:

мягкая, и не держащая форму;

полужесткая;

жесткая, хорошо держащая форму.

Популярные модели

Выбор мужской сумки дело довольно ответственное, стоит внимательно продумать ее модель:

почтальонка. Вместительная и практичная модель, изготавливающаяся из мягкой кожи. В ней предусмотрено большое количество внутренних отделений и карманов для каждой вещи. Почтальонки часто декорируются накладными карманами, заклепками, ремешками, застежками;

мессенджер. Квадратные полужесткие аксессуары, в которые поместятся все необходимые для ежедневной эксплуатации вещи. Внутри них имеется несколько отделений и внешние карманы. Закрываются они обычно на верхний клапан;

планшет. Небольшой аксессуар, внутри которого находится несколько отделений и внешний карманчик для мелочей;

чехол. Модель отличается компактными размерами, и внешне напоминает карман на ремешке. В нее удобно сложить ключи, деньги и другие небольшие по размерам вещи.

Критерии выбора

Выбирая мужскую сумку стоит учесть, что она дополнит образ, придаст ему презентабельности, расскажет окружающим о статусе. Поэтому этот аксессуар обязательно должен быть качественным и изготовленным из натуральной кожи, тут внимание обращается на:

бренд. Здесь предпочтение отдается проверенным и хорошо себя зарекомендовавшим производителям с безупречной репутацией;

размеры. Они подбираются в зависимости от стиля и потребностей их владельцев;

материал пошива. Деловым мужчинам стоит выбирать сумки только из натуральной кожи или замша;

качество подкладки. Все швы на ней должны быть ровными и аккуратными, а материал подкладки в дорогих моделях выполняется из хлопка;

качество. Швы на изделии должны быть ровными, аккуратными, выполненными двойной машиной строчкой. Фурнитура (замки, молнии, кнопки) должны легко застегиваться – расстегиваться без каких-либо дополнительных усилий.

Брендовые сумки, как правило, отличаются высоким качеством и широким модельным рядом, так как каждая фирма старается завоевать уважение потребителей.