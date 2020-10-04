ТОП-5 дорогих моделей часов: как выглядит модель за 55 млн. долларов

Часовой мир уже давно перекликается с миром моды и ювелирным искусством. Мастерам удается создавать не просто функциональный предмет, а полноценное ювелирное украшение.

В компании Rechi составили список из 5 дорогих моделей, которые могут удивить не только ценой, но и внешним видом.

Christophe Claret, модель Margot

Необычайной красоты часы стоят почти 300 тыс. долларов. Часы снабжены уникальным механизмом, который позволяет сыграть в детскую игру с ромашкой — «Любит — не любит». Чтобы начать играть, нужно нажать кнопку в районе 2-х часов и лепесток или несколько лепестков спрячутся под циферблат. Когда все лепестки исчезнут, ответ на вопрос «любит ли» появится в нижней части циферблата. Коллекция ограничена всего 20 экземплярами.

Audemars Piguet, модель Sapphire Orbe

Стоимость модели 904 тыс. долларов. Это не просто часы, а настоящее ювелирное произведение искусства. Модель названа в честь реки, которая пересекает небольшую альпийскую деревню Ле-Брассю. Именно в этом месте базируется штаб-квартира бренда. Часы усыпаны множеством драгоценных камней – всего более 12 тыс. В самом центре расположена сфера, покрытая синими сапфирами. Легким движением сфера переворачивается и появляется циферблат. Модель оснащена браслетом из шарнирных компонентов, которые позволяют максимально комфортно носить часы на руке.

В маркетплейсах вы найдете женские часы с бриллиантами и другими драгоценными камнями самых престижных мировых брендов. Фото: Rechi.ua

Jacob & Co, модель Caviar Emerald Tourbillon

Модель стоит 2,4 млн долларов. На ее изготовление у мастеров ушло почти два года. В часах использовано 424 изумруда и все 32,39 карата должны совпадать. Но даже после того, как компания нашла эти камни, потребовалось еще 12 месяцев, чтобы закрепить их на часах. Часы оснащены турбийоном, который виден в прозрачном отверстии в положении 6-ти часов. Часы действительно уникальны в своем роде.

Jaeger-LeCoultre, модель Joaillerie 101 Manchette

Часы выполнены в форме манжеты, размер которой определяется пятью одинаковыми кубами. Звенья созданы из драгоценного металла, который хорошо отполирован и инкрустирован 576 бриллиантами. Механизм – это фирменный калибр 101, который помещается в один из кубов. Стоимость модели – 26 млн долларов.

В интернет-магазинах Украины большой выбор часов с бриллиантами – это и классические модели, и часы с интересным, неординарным дизайном. Фото: Rechi.ua

Graff, модель Hallucination

Стоимость этой уникальной модели – 55 млн долларов. Впервые она была представлена в 2014 году на выставке Baselworld. На тот момент это были самые дорогие часы, созданные по такой цене. Модель инкрустирована бриллиантами редких оттенков, их общий вес – более 100 карат. На настройку Hallucination ушли тысячи часов работы мастеров.

Автор: Юлия Бражник