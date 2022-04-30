Національний банк України рекомендує громадянам України мати поліс «Зелена карта» під час виїзду за кордон на своєму автомобілі

Національний банк України 28 квітня 2022 року отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що громадянам України під час перетину кордону Польщі необхідно мати поліс «Зелена карта». Ця практика, найімовірніше, буде поширюватися і на кордонах з іншими країнами, наголошується на сайті НБУ.

У зв’язку з цим регулятор рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс «Зелена карта», зазначає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без поліса «Зелена карта».

«Ми вдячні всім країнам, які з розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни у більшості з них не було ніякої можливості купувати поліси «Зелена карта«, вирушаючи за кордон у пошуках безпечного місця. За два місяці війни українські страховики разом з МТСБУ налагодили процес транспортування полісів у переміщені офіси страхових компаній і до кордону. Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом», –зазначає директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук, слова якої наводяться в повідомленні.

Сьогодні укласти договір міжнародного страхування «Зелена карта» можна зі знижкою 50% на термін 15 днів і 1 місяць в українських страховиків. Вартість поліса залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування і терміну дії договору страхування. Ціна на страховий поліс «Зелена карта» визначена МТСБУ і однакова для всіх страховиків. Вартість поліса «Зелена карта» в Україні нижча, ніж у більшості країн.

Крім того, процес оформлення «Зеленої карти» суттєво спрощений у зв’язку з воєнним станом. Так, введено онлайн-оформлення полісів «Зелена карта» через генерування відповідних PDF-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи «Зелена карта» визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати і можна пред’являти з будь-якого гаджета.

«Зелена карта» — страховий сертифікат єдиної форми, застосовуваний в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта».