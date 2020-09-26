Ученые нашли возможную причину самых тяжелых случаев COVID-19 : «У вируса есть одна большая хитрость»

Замедленный ответ интерферона приводит к размножению вируса в организме, которое в свою очередь «пробуждает» другие части иммунной системы. Это может вызвать воспаление легких — побочный эффект чрезмерной иммунной реакции на вирус, приводит агентство слова заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.

Исследователи также обнаружили, что 94% пациентов с антителами, атаковавшими интерферон, были мужчинами. «Наша любимая гипотеза заключается в том, что это X-сцепленный рецессивный признак. Женщины с двумя Х-хромосомами защищены [от неправильной реакции], а мужчины с одной — нет», — отметил один из авторов исследования французский иммунолог Жан-Лоран Казанова. Кроме того, ученые обратили внимание, что половина пациентов с антителами-вредителями были старше 65 лет. Эти находки могут объяснить, почему пожилые мужчины переносят заболевание коронавирусом заметно хуже других групп, пишет Science.