Ученые нашли возможную причину самых тяжелых случаев COVID-19 : «У вируса есть одна большая хитрость»
Два исследования, опубликованные 24 сентября в журнале Science, говорят о том, что возможной причиной почти 14% наиболее тяжелых случаев заболевания COVID-19 мог стать недостаток в организме интерферона I типа, который помогает регулировать активность иммунной системы. Одно исследование показало, что причиной неправильной реакции иммунитета могли стать генетические отклонения, в другом ученые обнаружили, что у ряда пациентов выделяемый интерферон атаковали антитела, отмечает FORBES.
«Похоже, у вируса есть одна большая хитрость. [Она] состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — объяснил в разговоре с Bloomberg вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе Шэйн Кротти.
Замедленный ответ интерферона приводит к размножению вируса в организме, которое в свою очередь «пробуждает» другие части иммунной системы. Это может вызвать воспаление легких — побочный эффект чрезмерной иммунной реакции на вирус, приводит агентство слова заведующего кафедрой инфекционных заболеваний в университете Гонконга Юэна Квок-юнга.
Исследователи также обнаружили, что 94% пациентов с антителами, атаковавшими интерферон, были мужчинами. «Наша любимая гипотеза заключается в том, что это X-сцепленный рецессивный признак. Женщины с двумя Х-хромосомами защищены [от неправильной реакции], а мужчины с одной — нет», — отметил один из авторов исследования французский иммунолог Жан-Лоран Казанова. Кроме того, ученые обратили внимание, что половина пациентов с антителами-вредителями были старше 65 лет. Эти находки могут объяснить, почему пожилые мужчины переносят заболевание коронавирусом заметно хуже других групп, пишет Science.
Опубликованные исследования позволяют предположить, что у синтетического интерферона есть потенциал для лечения коронавируса на ранних стадиях, при этом своевременное начало терапии может быть ключевым фактором ее успеха, пишет Bloomberg со ссылкой на генетика Александра Хойшена из медицинского центра в Университете Неймегена. Десятки рандомизированных клинических испытаний уже используют интерфероны в борьбе с COVID-19, сообщает агентство.