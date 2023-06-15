Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці на честь Омельченка

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка”, – зазначив він.

Кличко додав, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в «Києві Цифровому», як це рекомендувала одна з комісій Київради.

Як повідомлялося, раніше комісія Київської міської ради підтримала перейменування вулиці гетьмана Павла Скоропадського у Києві на честь колишнього міського голови Олександра Омельченка. У голосуванні у «Києві Цифровому» більшість містян висловилась проти цього.