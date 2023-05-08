Вівторок в Україні буде знову із заморозками. Заморозки очікуються найближчої ночі у північних та західних областях
Ніч далі холодна в Україні, +2+6, на півдні +6+11 градусів. Протягом дня 9-го травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11+14 градусів.
Про це повідомляє метеоролог Наталка Діденко.
Проте знову несподіваний холодний острівець на південному сході і навіть у Криму, +7+12 градусів!!
І така ж холодна ділянка в Карпатах, що логічно, але й також у Чернівецькій області, яка, зазвичай, тепліша за інші західні області.
Словом, травень вирішив спробувати кардинально інший синоптичний стиль.
На щастя, хоч з “луком” не експериментує – бузок, каштани, півонії деревні, нарциси і решта пречудових квітучих гардеробних травневих комплектів.
Дощі.
Вночі опади пройдуть переважно південним віночком – від Одещини через Крим до Донеччини.
Ще захоплять трохи Карпати, де полякають людей та рослин Червоної книги мокрим снігом.
На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями – через що й заморозки можливі.
А ось вдень 9-го травня в Україні дощів побільшає, очікуються майже повсюди місцями, короткочасні.
У Приазов’ї дощі можуть бути сильнішими.
На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині – без істотних опадів.
У Києві 9-го травня вночі холодно, +3+5 градусів, на околицях є ймовірність заморозків, вдень у вівторок потепліє до +11+13 градусів.
Нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12-го травня, з п’ятниці.Tweet