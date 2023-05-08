Вівторок в Україні буде знову із заморозками. Заморозки очікуються найближчої ночі у північних та західних областях

Ніч далі холодна в Україні, +2+6, на півдні +6+11 градусів. Протягом дня 9-го травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11+14 градусів.

Про це повідомляє метеоролог Наталка Діденко.

Проте знову несподіваний холодний острівець на південному сході і навіть у Криму, +7+12 градусів!!

І така ж холодна ділянка в Карпатах, що логічно, але й також у Чернівецькій області, яка, зазвичай, тепліша за інші західні області.

Словом, травень вирішив спробувати кардинально інший синоптичний стиль.

На щастя, хоч з “луком” не експериментує – бузок, каштани, півонії деревні, нарциси і решта пречудових квітучих гардеробних травневих комплектів.

Дощі.

Вночі опади пройдуть переважно південним віночком – від Одещини через Крим до Донеччини.

Ще захоплять трохи Карпати, де полякають людей та рослин Червоної книги мокрим снігом.

На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями – через що й заморозки можливі.

А ось вдень 9-го травня в Україні дощів побільшає, очікуються майже повсюди місцями, короткочасні.

У Приазов’ї дощі можуть бути сильнішими.

На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині – без істотних опадів.

У Києві 9-го травня вночі холодно, +3+5 градусів, на околицях є ймовірність заморозків, вдень у вівторок потепліє до +11+13 градусів.

Нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12-го травня, з п’ятниці.