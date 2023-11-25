Українські пенсіонери зможуть отримати по 5 світлодіодних ламп у відділеннях пошти

Кабінет Міністрів України спрощує видачу світлодіодних лампочок населенню. Їх зможуть отримати пенсіонери по п’ять штук на одну особу у відділеннях “Укрпошти”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука /

За його словами, було внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні.

Зокрема, чиновники запровадили додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну особу “безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ “Укрпошта””.

Для цього потрібно лише мати при собі пенсійне посвідчення.

Представник Кабміну в парламенті зазначив, що нововведення “дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України”.

Програма обміну ламп в Україні

Нагадаємо, в Україні з січня кожному жителю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Така програма була запроваджена для економії електроенергії на тлі постійних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.

Раніше восени повідомлялося, що українці через портал “Дія” вже обміняли понад 20 мільйонів старих ламп.

Також додамо, що 11 серпня Кабмін розширив програму обміну ламп.

Детальніше про те, як безкоштовно обміняти стару лампочку на нову LED-лампу – у матеріалі РБК-Україна.