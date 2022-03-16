У Києві кремлєпатріархатного попа Онуфрія затримали за співпрацю з окупантами
Затриманий листувався з російськими спецслужбами.
Сьогодні, 16 березня, в Києві затримали священника російського патріархату отця Онуфрія (УПЦ МП) за співпрацю з російськими окупантами.
Про це повідомив фотокор Ян Доброносов.
Під час обшуку будинку з’ясувалося, що священник російського патріархату співпрацював із спецслужбами РФ. Один з фрагментів листування отця із окупантами з’явився у мережі.
Крім того, в помешканні священника знайшли Z-символіку окупантів, а також прапор «російської імперії». // УНІАН