У Києві кремлєпатріархатного попа Онуфрія затримали за співпрацю з окупантами

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Затриманий листувався з російськими спецслужбами.

Сьогодні, 16 березня, в Києві затримали священника російського патріархату отця Онуфрія (УПЦ МП) за співпрацю з російськими окупантами.

В Києві затримали священника УПЦ МП / соцмережі

В Києві затримали священника УПЦ МП / соцмережі

Про це повідомив фотокор Ян Доброносов.

Під час обшуку будинку з’ясувалося, що священник російського патріархату співпрацював із спецслужбами РФ. Один з фрагментів листування отця із окупантами з’явився у мережі.

Листування Онуфрія з росіянами / соцмережі

Крім того, в помешканні священника знайшли Z-символіку окупантів, а також прапор «російської імперії». // УНІАН

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