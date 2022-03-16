У Києві оперативники Нацполіції затримали ворожого диверсанта 

У телефоні чоловіка поліцейські були фото об’єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ.

Виявили підозрілого чоловіка оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції на станції метро в столиці.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що диверсант приїхав до Києва із росії. В його телефоні виявлено активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків рф.

Окрім того, в гаджеті чоловіка містилися фотографії об’єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ.

Диверсанта передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Наразі станції метро працюють як укриття. Тому поліцейські цілодобово посилено дбають про безпеку громадян.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб негайно повідомляти про це в поліцію.

Національна поліція України