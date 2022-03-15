У Києві під час комендантської години з 15 до 17 березня метро працюватиме лише як укриття

Рух поїздів не здійснюватиметься

У Києві під час комендантської години із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня метро працюватиме лише як укриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Під час посиленої комендантської години із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише у режимі укриття. Рух поїздів не здійснюватиметься», — йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття. // УНІАН