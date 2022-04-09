У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників

Солом’янський район. Інспектори звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину.

У телефоні затриманого патрульні виявили фото блок-постів та обстріляних ракетами об’єктів.

Під час несення служби на блок-посту, що у Дніпровському районі міста увагу патрульних привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. І не дарма. Жінка виявилась громадянкою росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам в московію.

Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися любителем російської пропаганди про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.

Затриманих патрульні передали працівникам СБУ для подальшого розбору.

Якщо ви виявили підозрілих осіб — негайно повідомляйте про це до поліції.

Патрульна поліція Києва