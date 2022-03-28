У Києві вилучили кілька сотень снарядів і мін, що не розірвалися – МВС

МВС просить українців бути максимально обережними, особливо дітям.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.

Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

«Я хотів би підкреслити, що тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102», – сказав Єнін.

Він зазначив, що важливо вберегти дітей від зайвого інтересу до небезпечних предметів.

«Особливу увагу просив би приділити дітям. Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів може коштувати життя», – акцентував Єнін.

Як повідомляв УНІАН, українські прокурори мають докази застосування окупантами заборонених касетних снарядів на Херсонщині та в Одеській області. Доказів застосування такого озброєння в Києві поки немає.

Разом з тим, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова заявила, що російські окупанти почали мінувати територію України залповими дистанційними системами. // УНІАН