У Києві за добу виявили 49 людей, яких підозрюють у зв’язку з диверсантами

Усього в понеділок було перевірено майже 10 тис. людей.

У Києві за добу виявили 49 осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп.

Про це йдеться у зведеній інформації від МВС станом на вечір 7 березня.

«Столичні правоохоронці перевірили за добу 9 952 особи. Серед них виявлено 49 осіб, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, столичні поліцейські виявили двох мародерів.

З усіма затриманими проводяться процесуальні дії. // УНІАН