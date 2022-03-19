У Києві затримано 127 диверсантів – голова військової адміністрації

Київська міська військово-цивільна адміністраціяБезпека та правопорядок



Із початку повномасштабного вторгнення у Києві затримано 127 диверсантів, у тому числі 14 груп. Про це заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов в коментарі для 5 каналу.

Крім цього, генерал розповів, чому так важливі блокпости: «Вони є основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, пунктів пропуску техніки та людей, а також побудови інших систем, в тому числі й для вогневого ураження».

Голова ВЦА наголосив, що у Києві вистачає продуктів для населення. Але місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне.

«Сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту Київ, у тому числі 19 гіпермаркетів. За 161 адресою відкрилися кіоски зі свіжим хлібом. Крім цього, працюють ярмарки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах», – заявив очільник.

Додамо, що подивитися список відкритих магазинів та аптек ви можете у додатку «Київ Цифровий».

Офіційний портал Києва