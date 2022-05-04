У КМВА назвали небезпечні райони Києва

Влада попросила не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях столиці.

На околицях Києва — там, де йшли бойові дії, зберігається мінна небезпека.

Для цивільних є небезпечним район Виноградар, розповів начальник штабу Київської міської воєнної адміністрації Сергій Корнійчук, йдеться в Telegram-каналі КМВА.

За його даними, у районі Пуща-Водиця завершується розмінування залізниці, пляжу та парку.

«…Ми і досі просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста — це Житомирський напрямок, Вишгородський…», — додав Корнійчук. // УНІАН