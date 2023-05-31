У Краснодарському краї РФ безпілотник влажтував “бавовну” на території нафтопереробного заводу (відео)

У Краснодарському краї РФ в результаті “бавовни”, через удар безпілотника, на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) виникла пожежа, про це повідомив губернатор регіону.

Афіпський НПЗ знаходиться у Сіверському районі краю в однойменному селищі приблизно за 15 км від міста Краснодар.

Телеграм-канал SHOT пише , що під час атаки дрона стався потужний вибух, потім спалахнула установка перегонки мазуту.