У Кременчуку вже 55 постраждалих від російського удару

Більшість постраждалих почувають себе задовільно.

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку 22 вересня зросла до 55 людей.

Про це 24 вересня повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Станом на сьогодні у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти», — підтвердив він.

Малецький уточнив, що наразі 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина. Більшість постраждалих почувають себе задовільно.

Міська рада обіцяє виділити всім постраждалим матеріальну допомогу. Всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно, — по 10 тисяч грн.