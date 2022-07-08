Затримано коригувальника за «наводкою» якого окупанти обстрілювали південно-східні позиції ЗСУ

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Служба безпеки України затримала уродженця Запорізької області, який був завербований співробітником фсб через закриту проросійську групу в одному з популярних месенджерів.

Чоловік був ігроманом і мав серйозні фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію «підзаробити».

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Російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також розташування там об’єктів критичної інфраструктури та військових частин.

Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із «замовником»: після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання і передавав куратору координати для повторного удару.

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У іншому випадку зрадник передав ворогу дані про розміщення передових позицій українських захисників на Дніпропетровщині. За його інформацією ворог завдав масовані артилерійські удари.

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Представник фсб планував посилити вербування агента під час передачі грошей. Тому призначив зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої «послуги» зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень.

Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Викриття злочинної діяльності здійснювало Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Територіальною обороною та Нацполіцією за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України

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