У Кремлі створили «методичку» про «видатну роль» своїх воєнних злочинців та виправдання війни

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«Видатна роль» шойгу та герасимова, виправдання ударів по енергетиці, війна проти всього НАТО та ігнорування «вагнера» — в рф підготували загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України

Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.

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Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:
  • Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;
  • Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;
  • Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;
  • Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;
  • Відмові від згадування ПВК «вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;
  • Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.
Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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