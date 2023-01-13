У Кремлі створили «методичку» про «видатну роль» своїх воєнних злочинців та виправдання війни

«Видатна роль» шойгу та герасимова, виправдання ударів по енергетиці, війна проти всього НАТО та ігнорування «вагнера» — в рф підготували загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України

Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.

Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:

Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;

Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;

Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;

Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;

Відмові від згадування ПВК «вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;

Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі. Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України