Вже 345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 4 липня 2022 року більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 345 дітей загинуло та понад 644 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 345, Харківській — 185, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

3 липня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов’янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка.

3 липня війська РФ вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора