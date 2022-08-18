За поширення даних про дислокацію військових ЗСУ на 5 років ув’язнено мешканця Одещини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури визнано винним та засуджено мешканця Білгород-Дністровського району за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури визнано винним та засуджено мешканця Білгород-Дністровського району за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурорами в суді доведено, що у травні цього року чоловік з власного мобільного телефону надсилав знайомому, який проживає на території країни-агресора, дані про стан мосту через Дністровсько-Цареградське гирло в Білгород-Дністровському районі та про переміщення і місця дислокації особового складу та військової техніки Збройних Сил України в області.

При цьому, інформація щодо розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами.

Крім того, чоловік зберігав за місцем свого мешкання 30 патронів калібру 5,45 мм.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури