Україна отримала від Німеччини перші зенітки Gepard

Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки Gepard. Також ЗСУ отримали декілька тисяч боєприпасів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що це лише частина зеніток, яку Німеччина має намір надати Україні. Всього українські військові повинні отримати 15 німецьких Gepard.

“Сьогодні офіційно зайшло три перші Gepard. Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 Gepard. Три вже сьогодні заїхали в Україну, і вони вже в розпорядженні Збройних сил”, – сказав Резніков.

Також він підкреслив, що Міноборони веде переговори з партнерами для надання сучасних танків, зокрема Leopard та Abrams.

“Скоріше всього ми розпочнемо з однієї з дружніх країн, в якої є танки Leopard і готова нам їх передати. Спочатку наш план (отримати, – ред.) декілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів, скоріше всього у країнах Балтії… Ми зараз ведемо перемовини не тільки про Leopard, а також намагаємося переконати наших партнерів, що це можуть бути й інші танки, наприклад Abrams”, – додав міністр.