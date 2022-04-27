У Кремлі відмовились від ​домовленостей з генсеком ООН про евакуацію людей з Маріуполя

Прессекретар Путіна заявив, що «конкретних домовленостей досягнуто не було».

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив що на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем «конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів із «Азовсталі» не було».

Пєскова цитують російські ЗМІ.

При цьому прессекретар Путіна погодився, що тема евакуації обговорювалась.

«Ця тема справді була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, під час зустрічі тет-а-тет, що відбулася в Москві 26 квітня, Путін і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв’язку з ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутрреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних із «Азовсталі».

Після візиту до РФ генсек ООН відвідає Україну. В Києві він повинен зустрітися з Володимиром Зеленським. // LB.ua