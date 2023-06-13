У Кривому Розі російські загарбники вбили 11 мирних мешканців, на Херсонщині вбили 72-річного священника
Вночі 13 червня російські загарбники вчергове атакували Україну ракетами і дронами. У Кривому Розі рашисти влучили ракетою у житловий будинок. Влада повідомляє про багато загиблих і поранених.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив о 14:17, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. Таким чином у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного ракетного обстрілу – загинуло 11 людей та 28 поранених. 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.
Як повідомляють військові, під час нічного удару по Україні росіяни застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила протиповітряна оборона. Крім того Росія завдала авіаційного удару 4 “шахедами”, один з яких вдалося збити, кажуть у генштабі ЗСУ.
Вранці росіяни здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, до України долетіла лише одна крилата ракета, яку збили, повідомили українські повітряні сили.
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вночі росіяни атакували місто “Шахедами”. За його словами, постраждало комунальне підприємство у Київському районі і склад у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.
Під час нічної атаки по Києву Росія випустила ракети Х-101/555 з бомбардувальників Ту-95МС у Каспійському морі.
Усі ракети над столицею збили сили протиповітряної оборони.
Також вночі Росія обстріляла з артилерії Покровську та Марганецьку громади на Нікопольщині, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак.
Вже вдень, близько 11:40, російські фашисти завдали ударів по території церкви в населеного пункту Білозерка Херсонської області, внаслідок чого був вбитий 72-річний священник та дістала поранення 76-річна жінка.
Кількість травмованих уточнюється. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
УК
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