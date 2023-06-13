У Кривому Розі російські загарбники вбили 11 мирних мешканців, на Херсонщині вбили 72-річного священника

Вночі 13 червня російські загарбники вчергове атакували Україну ракетами і дронами. У Кривому Розі рашисти влучили ракетою у житловий будинок. Влада повідомляє про багато загиблих і поранених.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив о 14:17, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. Таким чином у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного ракетного обстрілу – загинуло 11 людей та 28 поранених. 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

Як повідомляють військові, під час нічного удару по Україні росіяни застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила протиповітряна оборона. Крім того Росія завдала авіаційного удару 4 “шахедами”, один з яких вдалося збити, кажуть у генштабі ЗСУ.